A45: Polizei stoppt dubiosen Transporter – was sie darin findet, ist erschreckend

Was für ein erschreckender Fund, den die Polizei auf der A45 bei Siegen gemacht hat.

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten die Polizisten am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der A45 in Höhe Siegen einen dubiosen Transporter mit Anhänger. Und dort machten die Beamten dann DIESE Entdeckung.

A45: Polizei stoppt dubiosen Transporter - was sie darin findet, ist grauenvoll

Der Anhänger des rumänischen Gespanns war mit einem weiteren Auto beladen und genau dort im Kofferraum des aufgeladenen Fahrzeuges entdeckten die Beamten insgesamt elf Hundewelpen. Die Tiere waren alle in einem sehr schlechten Zustand.

Das ist die Bundesautobahn A45:

verläuft von Dortmund über Hagen, Siegen, Wetzlar, Gießen und Hanau nach Aschaffenburg

Bestandteil der Europastraße 41

wird auch „Sauerlandlinie“ genannt

ist 257 Kilometer lang

ist in den 1960er-Jahren als zweite Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Süddeutschland gebaut worden

Sie waren in viel zu kleinen Kartons, Plastikkisten und Transportboxen untergebracht. Aus dem Kofferraum kam den Beamten ein stark beißender Geruch entgegen. Es roch Urin und Kot, da die Hunde offensichtlich über Stunden ihre Geschäfte in die Transportboxen verrichteten.

Foto: Polizei

Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, erklärte der 47-jährige Fahrer auf die Frage nach Herkunft und Ziel der Welpen, dass er Hundezüchter in Rumänien sei. Alle elf Welpen seien für seine Tochter in Niedersachen. Entsprechende Unterlagen wie Impfpässe habe er dabei.

A45: Veterinäramt stellt bei Hunden Mängel fest

Daraufhin verständigten die Beamten das Gesundheits- und Veterinäramt aus Siegen.

Vor Ort machten sich die Mitarbeiter des Veterinäramtes ein eigens Bild der Situation. Dabei stellten die Mitarbeiter fest, dass die Dokumente des Fahrers für einen gewerblichen Transport der Tiere jedoch weder vollständig noch komplett waren.

Aus diesem Grund ordneten sie die Sicherstellung der Welpen an. Im Anschluss befreiten die Einsatzkräfte die Hunde aus ihrer ungemütlichen und verschmutzten Behausung und brachten sie in einem nahen Tierheim unter, wo sie jetzt erstmal tierärztlich untersucht werden.

Gegen den 47-Jährigen wird eine Anzeige wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz gefertigt. (pg)