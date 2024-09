A45 in NRW: Mann stirbt bei schlimmen Unglück ++ Autobahn gesperrt

Verheerender Unfall auf der A45 am Sonntagnachmittag (1. September) in NRW. Wie die Feuerwehr Hagen mitteilt, ist es innerhalb einer Motorradreisegruppe auf der Autobahn kurz vor Schwerte zu einem Unglück gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen waren mindestens zwei Motorräder in den Unfall auf der A45 in NRW verwickelt. Ein Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein weiteres Unfallopfer erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere wurden leicht verletzt.

++ NRW: Frau möchte unbedingt ihren Mann besuchen – sie wird wohl nie wieder zurückkehren ++

A45 in NRW nach tödlichem Unfall gesperrt

Nach dem Notruf von der A45 rückten zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Hagen zur Unglücksstelle aus. Auch ein Hubschrauber wurde hinzugerufen, um den Verunglückten schnellstmöglich Hilfe zukommen zu lassen. Für ein Unfallopfer sollte jedoch jede Hilfe zu spät kommen. Alle anderen wurden vor Ort versorgt. Ein Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Mehr aus der Region: Solingen: Issa Al H. sprach kurz vor Anschlag mit seiner Schwester – „Er lachte und machte Witze“

Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Dortmund am Nachmittag zwischen dem Kreuz Hagen und der Ausfahrt Schwerte-Ergste voll gesperrt werden. Dahinter bildete sich ein langer Stau. Ortskundigen Autofahrern wurde geraten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

A45-Unfall in NRW – Polizei ermittelt

Wie es zu dem Unglück auf der A45 in NRW kommen konnte und ob womöglich noch weitere Verkehrsteilnehmer als die beiden verunglückten Motorräder darin involviert waren, ist bislang unklar.

Mehr Themen:

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Experten eines Unfallaufnahme-Teams sicherten Spuren an der Unfallstelle. Wie lange die Spurensicherung andauert und die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, war am frühen Abend noch unklar.

Wir berichten weiter.