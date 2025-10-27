Unglück auf A45 in NRW ++ „Massenanfall von Verletzten“ ++ Autobahn lange gesperrt

Schwerer Unfall am Sonntagabend (26. Oktober) auf der A45 in NRW. Gegen 20.30 Uhr kam es kurz hinter der Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd zur Kollision von vier Autos.

Eines der Fahrzeuge überschlug sich auf Höhe des Rastplatzes Brenscheid, rauschte auf den Grünstreifen und blieb dort auf der Seite liegen. Zeugen wählten sofort den Notruf. Bei strömendem Regen rückte angesichts der Vielzahl an Unfallopfern ein Großaufgebot von Rettungskräften zur Unglücksstelle auf der A45 in NRW aus.

A45 in NRW: „Massenanfall an Verletzten“

Insgesamt 13 Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in den Autos. Wegen der Vielzahl an Verletzten löste die Feuerwehr einen „ManV-Alarm“ (Massenanfall von Verletzten) aus. Die Unfallstelle glich nach Angaben der Polizei einem „Trümmerfeld“.

Nach Informationen von DER WESTEN sollen sich an Bord der Unfallautos auch fünf Kinder befunden haben. Wie durch ein Wunder wurde keines der Unfallopfer eingeklemmt. Sie alle konnten sich ersten Informationen zufolge selbstständig aus den Wracks befreien. Die Rettungskräfte brachten sie auf schnellstem Wege ins Krankenhaus.

Schwerer Unfall auf der A45 am Sonntagabend. Foto: Alex Talash

A45 in NRW nach Unfall gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A45 in NRW in Fahrtrichtung Meinerzhagen voll gesperrt werden. Hinter der Unglücksstelle bildete sich am Sonntagabend ein langer Stau.

Wie es zu dem Unfall auf der A45 in NRW kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnte die Unglücksstelle wieder freigegeben werden. Vor Anbruch des Berufsverkehrs am Montagmorgen war die Autobahn also wieder frei.