Pendler können es nicht mehr hören! A45 in NRW auch noch hier voll gesperrt

Immer wieder Drama um die A45 in NRW. Gerade erst gibt es Informationen, wann die Bauarbeiten bei Lüdenscheid endlich abgeschlossen werden sollen (mehr dazu hier >>>), da folgt die Hiobsbotschaft. Wegen Bauarbeiten muss die A45 am Westhofener Kreuz nämlich voll gesperrt werden.

Wer am kommenden Wochenende in NRW unterwegs ist, sollte besser einen Bogen um die A45 machen. Am Kreuz Westhofener Kreuz kommt es von Freitag (19. September) um 20 Uhr bis Montag (22. September) um 5 Uhr morgens zu Bauarbeiten. Während der Arbeiten wird die A45 im Brückenbereich voll gesperrt.

A45 in NRW: Bauarbeiten rund um die Uhr

Hintergrund der Bauarbeiten auf der A45 in NRW ist der Aufbau von vier neuen Brücken. Diese sollen – so ist jedenfalls die Planung – die A1 über die A45 führen. Für diese Bauarbeiten wurde bereits eine Behelfsbrücke errichtet. Seit mehreren Wochen fließt der Verkehr über diese provisorische Konstruktion.

Jetzt ist es jedoch endlich so weit: Der Bau der ersten Brücke auf der A45 in NRW kann beginnen. Von Freitag bis Samstag wird auf der Autobahn rund um die Uhr gearbeitet, um die Bauarbeiten möglichst schnell abzuschließen. Man möchte die Lärmbelästigung für die Anwohner so kurz wie möglich halten. Auch soll der Verkehr nicht zu lange durch die Sperrung beeinträchtigt werden.

Autofahrer sollten das Gebiet umfahren

Während der Vollsperrung auf der A45 in NRW wird der Verkehr mit rotem Punkt bzw. einer blauen Umleitungsausschilderung über die Anschlussstellen Hagen-Nord bzw. Schwerte umgeleitet. Die Verbindung von der A45 in Richtung Dortmund auf die A1 in Richtung Bremen ist von der Vollsperrung nicht betroffen. Auch der Wechsel von der A45 in Richtung Frankfurt auf die A1 nach Köln bleibt weiterhin möglich.

Trotz der Umleitungen ist zu erwarten, dass es durch die Sperrung auf der A45 in NRW zu längeren Wartezeiten und Staus kommen wird. Wer dies vermeiden will, sollte das gesperrte Gebiet im Autobahnkreuz Westhofen, soweit es geht, umfahren.

Während der Bauarbeiten auf der A45 stehen mehrere Arbeiten an. So plant man, das Fallbett herzustellen und sowohl die Fahrbahnplatte als auch die Widerlager abzubrechen. Die eigentlichen Abbrucharbeiten des ersten der vier Brückenbauwerke sollen am Freitag um 22:30 Uhr beginnen.