A45: Lkw-Massencrash! Autobahn dicht – Kilometer langer Stau

Ein Fahrer war auf der A45 in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Hagen. Auf der A45 bei Hagen kam es am Dienstag gegen 13.40 Uhr zu einem schweren Unfall. Laut Polizei sollen dabei drei Lkw beteiligt gewesen sein. -sie krachten ineinander. Genauere Infos zum Unfallhergang auf der A45 gibt es bisher noch nicht.

Der Unfall geschah auf der A45 zwischen Schwerte-Ergste und Kreuz Hagen in Richtung Frankfurt im Baustellen-Bereich. Ein Lkw-Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und durch Einsatzkräfte befreit. Die Person wurde schwer verletzt.

A45: Beide Fahrbahnen gesperrt

Auf der Gegenfahrbahn musste ein Hubschrauber des ADAC landen. Deshalb war die A45 an der Unfall-Stelle in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist die Gegenfahrbahn wieder frei. Die Sperrung an der Unfall-Stelle selbst kann noch mehrere Stunden andauern.

Die Polizei und die Feuerwehr Hagen sind vor Ort. Laut WDR gibt es zur Zeit etwa 8Kilometer Stau auf der A45. Ihr seid 60 Minuten länger unterwegs. (ldi)