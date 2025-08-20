A45 bei Hagen: Horror-Unfall! Motorrad kracht in Leitplanke – Fahrer in Lebensgefahr

Horror-Unfall auf der A45 bei Hagen! Am Mittwoch (20. August) verlor ein Biker (58) gegen 9.15 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad, krachte an der Anschlussstelle Hagen-Süd gegen eine Leitplanke. Dabei wurde er zu Boden geschleudert.

Glück im Unglück: Andere Fahrzeuge, die vor oder hinter ihm mit hoher Geschwindigkeit auf der A45 bei Hagen unterwegs waren, haben ihn nicht erfasst. Laut Polizei zog sich der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich sofort um das Unfallopfer. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 8“ flog herbei und landete an der Unfallstelle, kam aber nicht zum Einsatz. Der Biker war von Lüdenscheid aus Richtung Ruhrgebiet unterwegs.

Auf der A45 bei Hagen kam es zu einem Motorrad-Unfall. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Foto: Alex Talash

Warum er die Kontrolle über sein Zweirad verlor, ist noch unklar. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in eine Spezialklinik. Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Dortmund sicherte Spuren.

Die Polizei sperrte währenddessen die Auffahrt in Richtung Dortmund sowie die Abfahrt aus Richtung Lüdenscheid. Seit 12 Uhr ist die Strecke wieder regulär befahrbar. Jetzt ermittelt die Polizei, warum es letztlich zum schlimmen Unfall gekommen ist.