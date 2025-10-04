A45-Talbrücke Rahmede wird früher fertig – jetzt ist der Eröffnungstermin offiziell

Die angespannte Verkehrssituation auf der Autobahn A45 bei Lüdenscheid belastet die Region Südwestfalen seit Jahren. Dreh- und Angelpunkt ist die wichtige Rahmede-Talbrücke, deren plötzliche Sperrung aufgrund akuter Einsturzgefahr am 2. Dezember 2021 Chaos auslöste. Die Folgen waren weitreichend: kilometerlange Staus, überfüllte Ausweichstrecken und Schäden an Straßen durch den Umleitungsverkehr. Doch jetzt gibt es Hoffnung für die Region.

Das Bundesverkehrsministerium verkündete am Samstag (4. Oktober), dass die erste Hälfte der neuen Rahmede-Talbrücke bereits im Februar 2026 befahrbar sein wird – schneller als die ursprünglich geplante Fertigstellung im Sommer. Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär, überbrachte die Nachricht bei einem Bürgerfest vor Ort. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder wollte eigentlich persönlich zur A45 kommen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Eröffnung der Rahmede-Talbrücke auf der A45 schon im Februar 2026

Nach der Eröffnung der neuen Rahmede-Talbrücke im Februar 2026 können sich Autofahrer auf der A45 zunächst auf vier freigegebene Spuren freuen – je zwei pro Fahrtrichtung. Ein Jahr später soll eine dritte Spur in Richtung Frankfurt dazukommen. Für die Erweiterung Richtung Dortmund ist allerdings ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die Autobahn GmbH bereitet zudem alle derzeitigen und zukünftigen Brücken auf einen durchgehenden sechsspurigen Ausbau vor, um langfristig den steigenden Verkehrsbedarf zu bewältigen.

Der Neubau gehört zu den schnellsten Infrastrukturprojekten Deutschlands. Nach nur zwei Jahren wurde die erste Brückenhälfte vollständig betoniert und für Baugeräte nutzbar gemacht. Die letzten Schritte umfassen Abdichtungsarbeiten, den Auftrag von Gussasphalt sowie die Montage von Sicherheitsvorrichtungen und Fahrbahnmarkierungen. Bereits jetzt gilt das Projekt als Vorzeigebeispiel für effektive Bauplanung und Umsetzung.

Anwohner-Frust, Umsatzverluste und kaputte Straßen

Die Sperrung der Rahmede-Talbrücke auf der A45 hatte massive Auswirkungen auf die Region. Unternehmen litten unter stagnierenden Lieferketten, Umsatzeinbußen und Fachkräftemangel. Gleichzeitig belastete der Ausweichverkehr die Anwohner mit Lärm und Abgasen, beschädigte Straßenbeläge. Die Region kämpft seitdem nicht nur mit Frust, sondern sieht sich auch mit erheblichen Sanierungskosten konfrontiert.

Ein Bürgerfest auf (!) der A45, sollte den Menschen am Samstag die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen und einen Blick auf die Baustelle zu werfen. Doch wegen des Unwetters (>>> hier mehr dazu) kamen statt der erwarteten 10.000 Besucher zunächst nur wenige Hundert. Shuttlebusse verbanden die Festbesucher mit der rund anderthalb Kilometer entfernten Brücke. (mit dpa)