A44: Auto überschlägt sich auf Autobahn in NRW – Fahrer spurlos verschwunden!

Rätsel für die Polizei nach einem Crash auf der A44 in NRW!

Am Sonntagmittag ist es auf der A44 in Heiligenhaus zu einem Unfall gekommen. Laut Ermittlungen ist ein Kia in Fahrtrichtung Düsseldorf von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und ist auf der Beifahrerseite zum Stehen gekommen.

Das Auto ist nur noch ein völlig zerstörtes Wrack. Foto: Polizei

A44: Auto überschlägt sich in NRW

Die Feuerwehr ist aus Velbert sofort angerückt, auch Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Sie sind davon ausgegangen, dass der Fahrer möglicherweise eingeklemmt sein könnte. Doch jetzt steht die Polizei vor einem Rätsel, denn: Vorfinden konnte sie niemanden! Weder Fahrer noch andere mögliche Insassen!

++ NRW: Schreckliche Tragödie – Junge (6) stirbt nach schlimmen Unfall ++

Die Feuerwehr hat das Wrack auf die Räder gestellt und auf einen abgesperrten Teil der Fahrbahn gebracht. Dazu wurden Autotrümmer von der A44 entfernt. Die Ausfahrt Heiligenhaus-Nonnenbruch ist während der Aufräumarbeiten gesperrt geblieben.

Die Einsatzkräfte bei Aufräumarbeiten, zahlreiche Trümmer gab es noch wegzuräumen. Foto: Polizei

Fahrer verschwunden!

Und was ist mit dem verschwundenen Fahrer? Die Polizei geht davon aus, dass er nach dem Unfall selbständig aus dem Kia geklettert ist und die Unfallstelle verlassen hat.

Gegen ihn oder sie wird wegen Unfallflucht ermittelt. (mg)