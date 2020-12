A44: Schweres Tanklaster-Unglück! Autobahn noch mehrere Stunden gesperrt

Auf der A44 ist es zu einem folgenschweren Unfall mit einem Tanklastzug gekommen.

Der Tanklaster ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen der Raststätte Haarstrang und dem Kreuz Werl auf der A44 von der Fahrbahn abgekommen.

Auf A44 ist ein Tanklaster umgekippt

Zunächst ist er dabei in einen Graben gefahren, dann umgekippt und auf die Autobahn gestürzt.

Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss

Damit kein Diesel aus dem Tanklaster ausläuft, musste die Spedition noch in der Nacht 32.000 Liter Diesel aus dem Fahrzeug holen und umpumpen.

Der Fahrer des Tanklasters wurde leicht verletzt, er kam dennoch ins Krankenhaus. Denn bei ihm wurde Drogenkonsum vermutet, was die Polizei als mögliche Ursache für den Unfall ansieht.

A44 seit Stunden gesperrt, Bergungsarbeiten laufen noch

Die A44 ist seit 0.30 Uhr in der Nacht bereits in Richtung Kassel ab dem Kreuz Unna Ost bis zum Kreuz Werl gesperrt. Ein Kran und ein sogenannter Berger versuchen den Tanklaster am Mittwochmorgen aufzurichten.

Dennoch dauert die Sperrung weiterhin an und soll auch noch mehrere Stunden andauern. (fb)