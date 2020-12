A44: Schrecklicher Unfall! Lkw-Fahrer fährt Fußgänger an – Polizei steht vor Rätsel

Soest. Auf der A44 bei Soest in NRW ist ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Demnach war ein Lkw-Fahrer (45) aus Dortmund gegen 1.35 Uhr auf der A44 in Richtung Westen unterwegs, als er plötzlich in Höhe des Rastplatzes Am Flughafen einen dunkel gekleideten Menschen erfasste.

Mann läuft auf A44 umher und wird von Lkw erfasst

Dieser war laut Polizei offensichtlich zu Fuß zwischen dem Seitenstreifen und der Fahrbahn unterwegs.

Die Polizei steht nun vor einem Rätsel: Die Frage, wieso der 62-Jährige aus Kamen zu Fuß auf der A44 unterwegs gewesen ist, muss dabei beantwortet werden.

Der Mann wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. (fb)