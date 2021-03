A44: Lkw kracht in Leitplanke ++ Hunderte Ölkanister ausgelaufen

Heftiger Lkw-Unfall auf der A44 bei Jülich!

Der 14-Tonner überschlug sich am Montagmorgen auf der A44. Der Laster war mit mehreren hundert Kanistern Motoröl beladen.

A44: Lkw überschlägt sich ++ Hunderte Ölkanister beschädigt

Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr. Der 46 Jahre alte Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Autobahn am Montagvormittag zunächst voll gesperrt.

+++ Corona in NRW: Wirtschaftsminister fordert Lockerungen im März ++ AfD-Chef hat Sohn (16) vorzeitig impfen lassen +++

Die laufenden Reinigungsarbeiten auf beiden vollgesperrten Richtungsfahrbahnen werden sich sehr wahrscheinlich bis in die frühen Abendstunden hinziehen, bestätigte die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN.

------------------

Mehr News aus der Region:

--------------------

Der Verkehr werde in beide Richtungen abgeleitet, hieß es am frühen Nachmittag. Die Staulage habe sich relativiert. (at)