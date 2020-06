A44: Heftiger Lkw-Unfall – Fahrer schwer verletzt ++ Vollsperrung in Richtung Dortmund

Heftiger Unfall auf der A44 zwischen Werl und Unna.

Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ist ein Lkw-Fahrer in den vor ihm fahrenden Lkw gekracht und wurde dabei schwer verletzt. Die Einsatzkräfte sperrten die A44 in Richtung Dortmund für mehrere Stunden.

A44 zwischen Werl und Unna in Richtung Dortmund vollgesperrt

Anscheinend hatte der Fahrer das vor ihm liegende Stauende übersehen und zu spät gebremst. Sein Fahrzeug prallte auf den vorfahrenden Lkw auf und stellte sich dadurch quer auf die Fahrbahn.

Der Fahrer des auffahrenden Lkws wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des anderen Lkws blieb unverletzt.

Bergungsarbeiten auf der A44 dauern nach Unfall an

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Dortmund ab dem Kreuz Werl zur Bergung und Unfallaufnahme komplett ab. Fahrzeuge, die seitdem zwischen dem Unfallort und dem Kreuz Werl feststecken, werden in diesen Minuten abgeleitet, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Bergungsarbeiten dauern an, die A44 ist gegen 10 Uhr noch immer vollgesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.





A44 zwischen Werl und Unna sollte umfahren werden

In der Folge bildete sich ein langer Stau. Auch die Umleitungen über die A45 und die B1 sind laut „WDR“ derzeit überlastet. Das Gebiet sollte nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden.

„Man wird sich bemühen, so schnell wie möglich zumindest eine Fahrspur freizumachen“, so der Polizeisprecher. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. (vh)