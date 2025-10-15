Massencrash auf A43 in NRW! Autobahn vorerst gesperrt

Früher Schreck am Mittwoch (15. Oktober): Gegen 4.50 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Einsatz auf der A43 in NRW gerufen. Ein Lkw und vier Pkw waren in Fahrtrichtung Wuppertal kollidiert. Glücklicherweise hatten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr ab, klemmte Batterien ab und stellte den Brandschutz sicher. Auch ausgelaufener Dieselkraftstoff wurde mit Bindemittel aufgenommen. Der Einsatz endete um 8 Uhr, doch die Autobahn blieb nach dem Unfall erheblich beschädigt und gesperrt.

Stundenlange Sperrung nach Unfall auf der A43

Nach ersten Erkenntnissen war ein Pkw ins Schleudern geraten und gegen einen Lkw geprallt. Der Lkw-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und landete teilweise im Grünstreifen. Mehrere Autos krachten anschließend in den querstehenden Lkw, der halb auf der Fahrbahn stand.

Nur der Lkw-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Autofahrer überstanden den Vorfall glücklicherweise ohne größere Schäden. „Das wird auch noch etwas dauern“, kündigte ein Sprecher der Autobahnpolizei gegenüber der „WAZ“ an. Tragisch: Die Fahrbahndecke der A43 in NRW wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Ein schwerer Unfall hat auf der A43 in NRW jetzt heftige Folgen! Die Autobahn muss bis voraussichtlich Donnerstag (16. Oktober) gesperrt bleiben. Foto: Polizei Sprochhövel

A43 in NRW bis Donnerstag gesperrt

Am Nachmittag gab es Gewissheit: Die A43 in NRW bleibt bis mindestens Donnerstagvormittag gesperrt. Die beschädigte Fahrbahndecke muss abgefräst und erneuert werden. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich die gesamte Nacht. Pendler und Autofahrer müssen sich auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen.

Im Einsatz waren 19 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen. Die Autobahnpolizei leitete den Verkehr großräumig um, es bildeten sich lange Staus. Scheinbar hatten alle Pkw-Fahrer Glück im Unglück. Der Unfall auf der A43 in NRW hätte deutlich schlimmer ausgehen können.