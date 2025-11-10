Drei Schwerverletzte auf A43 in NRW ++ Auto überschlägt sich ++ Autobahn zeitweise gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall auf der A43 in NRW! In Fahrtrichtung Münster bei Recklinghausen sind zwei Autos ineinander gekracht und drei Insassen wurden schwer verletzt. Auch ein Schwerlasttransport, der ein einen Windradflügel geladen hatte, war in den Unfall verwickelt. Wie genau, ist noch unklar.

Ein Auto kam unter diesem Windradflügel zum Stehen, ein anderes überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Feuerwehr Recklinghausen war bis kurz vor 22 Uhr im Einsatz, die Autobahn A43 in NRW war für knapp zwei Stunden vollgesperrt.

A43 in NRW nach Unfall gesperrt

Es krachte um kurz vor 20 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Speckhorn. Nach dem Zusammenstoß der zwei Autos im Zusammenspiel mit dem Schwerlaster waren Fahrer und Beifahrer im Fahrzeugen unter dem Windradflügel eingeschlossen.

Das könnte dich auch interessieren: Autofahrer schießt nach Streit auf A45 in Dortmund auf vollkommen Fremde++ Zwei Verletzte

Die Feuerwehr Recklinghausen leitete sofort die Rettung ein, die Einsatzkräfte hoben den Windradflügel an, um die beiden Verunfallten zu befreien. Sie wurden notärztlich erstversorgt, ebenso wie der Fahrer des Autos, das auf dem Dach gelandet war. Alle drei wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Unfall auf der A43 in NRW! Foto: 7aktuell.de | Marc Gruber

A43 nach kurzer Sperrung wieder frei

Die Autobahn wurde während der laufenden Maßnahmen in Fahrtrichtung Münster vollgesperrt. Es staute sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf mehreren Kilometern. Bis 21.15 Uhr war die Feuerwehr noch im Einsatz, übergab den Unfallort dann der Polizei, die nun den Unfallhergang ermittelt.

Mehr Nachrichten des Tages:

Der Rüstzug, die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst und der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten waren über eine Stunde im Einsatz. Unterstützt wurden sie zusätzlich von Einsatzkräften benachbarter Städte.