An der A43 wird etwas bald deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. (Archivbild)

A43: Riesige Installation an der Autobahn im Ruhrgebiet – bald kann es jeder sehen

Recklinghausen. Wenn du in Kürze über die A43 fährst, dürfte dir eine riesige Installation auffallen – in beide Fahrrichtungen!

Denn nördlich des Kreuzes Recklinghausen in Fahrtrichtung Wuppertal und Münster wird gerade ein richtiger Hingucker an die Lärmschutzwände der A43 genietet.

In Kooperation mit der Stadt Recklinghausen bringt die Autobahn Westfalen in der Nähe der Fußgängerbrücke Forststraße derzeit jeweils einen zwei Meter großen blauen Schriftzug an.

A43: So wird Installation vor Graffitis geschützt

Darauf zu lesen: „Ruhrfestspielstadt Recklinghausen“. Auch das Wappen der Stadt Recklinghausen ist dabei. Eigentlich ein gefundenes Fressen für Menschen, die solche Wände an der A43 mit Graffitis verunstalten.

Auf der A43 siehst du in Richtig Wuppertal als auch in Fahrtrichtung Münster diesen Schriftzug. Foto: Stadt Recklinghausen/Autobahn Westfalen

Deswegen wird der Schriftzug auf einer Höhe von etwa drei bis vier Metern angebracht. Die neuen Schriftzüge mit Logo sind die ersten an der A43. Andere Städte, die ebenfalls an der neuen Lärmschutzwand liegen, könnten aber bald nachziehen.

„Der große Schriftzug sieht toll aus und bewirbt sozusagen mitten auf der Autobahn unsere Ruhrfestspielstadt Recklinghausen“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche.

-----------------

Mehr aus der Region:

-----------------

„Vor allem Ortsfremde können sich daran orientieren und vielleicht werden sie dann auch neugierig, was sich eigentlich hinter der Ruhrfestspielstadt verbirgt und entdecken spontan oder zu einem späteren Zeitpunkt Recklinghausen.“

+++ Deutsche Post in NRW: Achtung, wenn du solch einen Brief erhältst – schau besser ganz genau drauf! +++

Wer jetzt schon wissen will, worauf der Schriftzug an der A43 anspielt: Die Ruhrfestspiele bezeichnen eines der größten Theaterfestivals Europas. Sie finden im Ruhrfestspielhaus auf dem „grünen Hügel“ in Recklinghausen statt. (ldi)