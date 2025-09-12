A43 im Ruhrgebiet schon wieder voll gesperrt – Autofahrern droht Stau-Chaos

Im Ruhrgebiet steht am Wochenende (13. und 14. September) ein Verkehrschaos bevor – und zwar dort, wo es richtig wehtut.

Wer am Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, muss sich warm anziehen. Denn die A43 im Ruhrgebiet wird mal wieder voll gesperrt. Was Autofahrer jetzt wissen müssen, liest du hier.

A43 im Ruhrgebiet: Nichts geht mehr

Ab Freitagabend (12. September) herrscht Stillstand: Die A43 im Ruhrgebiet ist bei Herne in beide Richtungen dicht. Der Grund: Im Kreuz Herne verschwinden gleich zwei Brücken, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Von Freitag, 19.30 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, geht hier für Autofahrer nichts mehr.

Doch das war’s noch nicht: Am Samstag (13. September) erwischt es laut der Autobahn GmbH auch die A42. Von 8 bis 20 Uhr bleibt die Anschlussstelle Herne-Baukau Richtung Dortmund dicht. Umgeleitet wird über Herne-Horsthausen – allerdings nur einspurig. Wer sich also auf die A43 im Ruhrgebiet oder die A42 verlässt, muss ordentlich Zeit einplanen.

Um das Stau-Chaos zu umfahren, empfiehlt die Autobahn GmbH die Umleitungen über die A40, A45 und A2. Aber auch die B226 und B227 zwischen Bochum und Gelsenkirchen werden zur Geduldsprobe. Wer kann, sollte die A43 im Ruhrgebiet weiträumig meiden.

