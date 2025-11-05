Schwerer Unfall auf A42 im Ruhrgebiet! Mann (46) in Lebensgefahr

Tragischer Unfall auf der A42 im Ruhrgebiet bei Bottrop: Am Dienstagabend (4. November) kam es zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos. Ein Renault überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein 46-jähriger Dinslakener wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Vollsperrung auf der A42 im Ruhrgebiet

Die Kollision ereignete sich auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kamp-Lintfort. Ein 53-Jähriger aus Duisburg war mit seinem Audi unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem schweren Unfall mit dem Renault des Dinslakeners kam. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Renault – ein schrecklicher Moment auf der A42 im Ruhrgebiet.

Der Renault-Fahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass die Einsatzkräfte vor Ort nicht ausschließen konnten, dass sein Zustand lebensbedrohlich ist. Er wurde umgehend ins Krankenhaus transportiert. Der Duisburger Audi-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Das verunfallte Fahrzeug sorgte für Chaos auf der Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Autobahnpolizeiseite.

Experten untersuchen Unfallstelle auf der A42 im Ruhrgebiet

Um die Unfallursache zu ermitteln, war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Die Experten sicherten die Spuren, während die A42 im Ruhrgebiet in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort zeitweise voll gesperrt werden musste. Der Verkehr staute sich kilometerweit zurück, denn die Autos wurden über das Autobahnkreuz Essen-Nord umgeleitet.

Warum es zu der Kollision zwischen dem Audi und dem Renault kam, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Behörden zu den Geschehnissen auf der A42 im Ruhrgebiet laufen. Für viele Pendler war dies jedenfalls kein einfacher Abend – der Stau und die Vollsperrung machten sich im Verkehr deutlich bemerkbar.