A42: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Lkw – Tank aufgerissen!

Auf der A42 in Richtung Dortmund kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A42!

Am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr ist es auf der A42 in Höhe der Anschlussstelle Herne-Wanne in Fahrtrichtung Dortmund zu einem schweren Unfall mit einem Auto und einem Lkw gekommen. Ab Gelsenkirchen-Bismarck wurde die Autobahn zunächst voll gesperrt.

A42: Heftiger Unfall zwischen Auto und Lkw

Bei dem Unfall wurde der Tank des Autos aufgerissen. Die Unfallstelle wird aktuell von einer Spezialfirma gereinigt.

Zu Hergang oder Ursache des Unfalls konnte die Polizei Münster gegenüber DER WESTEN noch keine Angabe machen. Auch über die beteiligten Fahrer sind noch keine Informationen bekannt. Ein Polizeisprecher konnte lediglich bestätigen, dass bei dem Unfall eine Person leicht verletzt wurde.

Mittlerweile ist nur noch der linke Fahrstreifen an der Unfallstelle blockiert. Die Sperrung soll noch bis etwa 15 Uhr andauern. (at)