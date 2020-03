A42: Schwerer Unfall auf der Autobahn - kilometerlanger Stau am Abend ++ Feuerwehr mit dringender Bitte

Schwerer Unfall auf der A42!

Mehrere Menschen wurden bei einem Auffahrunfall auf der A42 verletzt. Jetzt hat die Feuerwehr eine dringende Bitte.

A42: Mehrere Fahrzeuge fahren aufeinander

Am Dienstagabend erhielt die Feuerwehr Herne gegen 19.30 Uhr den Anruf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A42 in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe der Anschlussstelle Herne-Crange waren drei Lkw und ein Transporter auf der linken Fahrspur aufeinander gefahren.

Dabei verletzten sich drei Personen leicht und eine Person schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Anschließend mussten die Einsatzkräfte auslaufende Fahrzeugflüssigkeiten beseitigen. Dafür sperrten sie die rechte Spur. Es gab einen kilometerlangen Stau auf den Autobahnen 42 und 43.

Feuerwehr mit wichtigem Hinweis

Die Einsatzkräfte kamen allerdings nur langsam an der Unfallstelle an, weil einige Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet hatten. Deshalb macht die Feuerwehr nun darauf aufmerksam, dass schon eine Rettungsgasse gebildet werden muss, selbst wenn noch kein Einsatzfahrzeug sichtbar ist. Durch nicht vorhandene Rettungsgassen verlängert sich schließlich die Anfahrt der Einsatzkräfte. (nk)