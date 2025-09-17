Pflasterstein auf A42 in NRW geschleudert – Polizei bittet um Hilfe

Übler Zwischenfall am Dienstagmorgen (16. September) auf der A42 in NRW. Eine unbekannte Person schleuderte nach Angaben der Polizei Wesel einen Pflaster- oder Ziegelstein von der Brücke Verbandstraße auf die Autobahn!

Ein 28-jähriger Fahrer aus Duisburg, der mit seinem grauen BMW im Autobahnkreuz Kamp-Lintfort in Richtung Dortmund unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Stein auf A42 in NRW geschleudert

Der Stein traf das Auto des Fahrers und beschädigte es. Glücklicherweise blieb der Mann am Steuer unverletzt. Die Polizei fand später einen grauen Stein im Brückenbereich.

Trotz intensiver Ermittlungen ist noch nicht bekannt, wer den Gegenstand auf die Fahrbahn der A42 in NRW geworfen hat.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. „Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.“

