Seit dem 22. Juni sind in NRW Ferien. Während der Berufsverkehr etwas entlastet wird, nimmt der Urlaubsverkehr mächtig zu. Dabei kann es an den nächsten Wochenenden im Ruhrgebiet zu erheblichen Einschränkungen auf der A42 und A43 in NRW kommen.

Wie die Autobahngesellschaft jetzt mitteilte, wird die A42 und die A43 zu Teilen jeweils an einem Wochenende in den Ferien komplett gesperrt. Wir sagen dir, welche Strecke du bei der Fahrt in den Urlaub besser umfahren sollte.

A42 und A43 in NRW werden gesperrt

Am Freitag (7. Juli) beginnen die Sanierungsarbeiten auf der A42. Von Freitag ab 20 Uhr bis Sonntag (9. Juli) 20 Uhr wird die A 42 zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Bismarck in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Eine Umleitung mit dem Roten Punkt wird eingerichtet und führt ab Gelsenkirchen-Schalke über die Alfred-Zingler-Straße, die Hochkampstraße/Marschallstraße, die Bismarckstraße, die Bickernstraße und die Reckfeldstraße nach Gelsenkirchen-Bismarck.

Eine Woche später stehen umfangreiche Arbeiten am Tunnel im Kreuz Herne und am Emschertalbrückenzug an der A43 an. Dafür wird die Autobahn in Fahrtrichtung Münster zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark vom Freitag (14.7.) ab 21 Uhr bis Montag (17.7.) um 5 Uhr gesperrt. Eine großräumige Umleitung führt über die A40, die A45 und die A2.

„Arbeiten, die nur unter Vollsperrung möglich sind“

„Während der Sperrung werden vorbereitende Arbeiten für die Installation der elektronischen Hinweistafeln am Tunnel Baukau durchgeführt. Unter anderem werden Schilderbrücken über der Fahrbahn aufgebaut. Außerdem werden erste Arbeiten für die Umlegung des Verkehrs auf der Emschertalbrücke vorgenommen, unter anderem Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn. Dazu kommen der Aufbau einer Schilderbrücke bei Recklinghausen-Hochlarmark, Grünschnittarbeiten am Mittelstreifen und weitere kleinere Arbeiten, die nur unter Vollsperrung möglich sind“, heißt es in der Pressemitteilung der Autobahn Westfalen.

Zu einer erneuten Sperrung soll es Anfang August kommen. Dann wird die A43 ein weiteres Mal vollgesperrt, allerdings voraussichtlich nur für die Dauer von einer Nacht. Dann soll die endgültige Umlegung des Verkehrs auf die Fahrtrichtung Wuppertal stattfinden, so dass im Anschluss der Neubau des Emschertalbrückenzugs in Fahrtrichtung Münster beginnen kann.