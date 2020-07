A40: Zahlreiche Notrufe! Autofahrer fassungslos, als sie dieses Tier auf der Autobahn sehen

Moers. Was strolcht denn da durch die Gegend? Zahlreiche Notrufe gingen am Samstagmorgen gegen 10 Uhr bei der Kreispolizeibehörde Wesel ein, als ein Tier über die A40 flitzte.

Die Anrufer berichteten von einem Hund, der über die A40 und deren Umgebung lief. Auch meldeten andere besorgte Menschen, dass sie das Tier nicht genau zuordnen könnten. Es sehe einem Pony durchaus sehr ähnlich.

Die Polizei rückte aus, um nach dem Rechten zu schauen. Das Tier, das im Nachhinein als Kangal-Hirtenhund identifiziert worden ist, rannte von der Friemersheimer Straße über die A40 in Richtung Duisburg. Die Autobahn verließ der Hund aber schnell wieder und bog in Richung Schwafheim ab. Hier hielt ein Autofahrer an und konnte den Vierbeiner bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Der Gang über die A40 hat durstig gemacht. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

Zum Glück verletzten sich bei der Aktion weder der Hund noch andere Verkehrsteilnehmer. Mit Blick auf den Riesen-Hund entschieden sich die Polizeibeamten ihn nicht mit in dem Streifenwagen zu nehmen, sondern zu Fuß zur Wache zu spazieren.

Das ist ein Kangal-Hirtenhund:

Ein Kangal-Hirtenhund ist eine türkische Rasse

Er kann bis zu 60 Kilogramm schwer und etwa 80 Zentimeter hoch werden

In erster Linie ist er ein Herdenschutzhund

Die Fellfarbe reicht von Creme bis Dunkelgrau

Auf der Wache angekommen wollten die Polizisten den Halter des Hundes ausfindig machen. Da dieser Versuch aber bislang erfolglos blieb, wurde der Ausreißer zunächst dem Tierheim im Kamp-Lintfort übergeben. (js)