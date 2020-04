A40: Lastwagen kommt von Strecke ab und geht in Flammen auf ++ Fahrer stirbt ++ Strecke gesperrt

Ein Lastwagen ist am Dienstagnachmittag von der A40 abgekommen, umgekippt und in Flammen aufgegangen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Transporter bei Kempen in Richtung Venlo auf der A40 unterwegs. Die Feuerwehr löschte den brennenden Lastwagen.

Bei den Löscharbeiten fanden die Retter eine männliche Leiche im Führerhaus des umgekippten Lasters. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zum eigentlichen Unfallhergang dauern an.

--------------------------

Mehr Themen aus NRW:

Centro Oberhausen: Läden geöffnet ++ Managerin erstaunt: „Wir hätten das nicht erwartet“ ++ Maskenpflicht-Problem in Laden

Essen: RTL2 dreht Show in der Innenstadt – plötzlich kommt es zu einer abscheulichen Szene

Top-News des Tages:

Coronavirus aktuell: Trump sorgt mit DIESER Ankündigung für Paukenschlag ++ Merkel über Mundschutz-Pflicht: „Ich möchte, dass...“

Corona in NRW: Umfrage-Hammer! 70 Prozent halten Laschet und Landesregierung für...

-------------------------------------

A40: Lkw fängt Feuer

Die Löscharbeiten dauern an. Die A40 wurde in beide Richtungen gesperrt, in Richtung Dortmund wurde die Strecke um 16 Uhr wieder freigegeben. In Richtung Venlo ist die Strecke länger gesperrt.

Autofahrer werden gebeten die Unfallstelle großräumig zu umfahren. „Bilden Sie eine Rettungsgasse für eventuell nachrückende Einsatzkräfte“, appelliert die Polizei. (jg)