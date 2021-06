A40 wird saniert – darauf müssen sich Autofahrer jetzt einstellen

Wer auf der A40 fährt, sieht an den Brücken schöne Ruhri-Sprüche.

Bochum. Sperrung auf der A40! Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen am Wochenende gefasst machen – denn die Fahrbahn wird saniert.

Worauf du achten musst, wenn du am Wochenende auf der A40 unterwegs bist, verraten wir dir hier.

Die A40 wird saniert. Autofahrer müssen sich am Wochenende vor allem auf Einschränkungen bei Bochum einstellen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

A40: Sperrung vom 11. bis 14. Juni

Die Fahrbahn auf der A40 wird von der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd bis zum Autobahnkreuz Bochum-West saniert. Freitag ab 21 Uhr geht es los. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen um 5:30 Uhr an. In dieser Zeit ist in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Mehrere Anschlussstellen sind während der Sanierung allerdings vollkommen gesperrt. In Fahrtrichtung Venlo sind das:

Bochum-Wattenscheid

Bochum-Wattenscheid-West

die Raststätte in Höhe Bochum-Dückerweg

--------------------------------------------------------

Weitere News aus Bochum:

Bochum: Mann will Kiosk überfallen – doch damit hat er nicht gerechnet

Bochum: Großeinsatz an der Ruhr! Freizeitspaß endet brandgefährlich

Bochum: Hammer im Bermudadreieck – DARAUF haben alle monatelang gewartet

--------------------------------------------------------

In Fahrtrichtung Bochum sind die Auffahrten derselben Anschlussstellen ebenfalls gesperrt – die Abfahrten bleiben aber offen.

Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich am Wochenende vom 25. Juni fortgesetzt. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, könnte es auch Juli werden. (lb)