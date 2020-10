A40 bei Bochum: Lkw kracht in Betonmauer ++ Vollsperrung dauert noch mehrere Stunden ++ bis zu 10 Kilometer Stau

Bochum. Ein Unfall auf der A40 bei Bochum sorgt am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn!

Auf der A40 in Höhe Bochum-Hamme hat ein Lkw die Betonschutzmauer durchbrochen. Das teilte die Polizei Dortmund auf Anfrage von DER WESTEN mit.

A40 bei Bochum: Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Gegen 6.10 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert. Aus bisher ungeklärten Gründen ist ein Lkw rechts von der Fahrbahn der A40 abgekommen und hat die Betonschutzmauer durchbrochen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die A40 Essen / Dortmund ist in Höhe Bochum-Hamme in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dort ist ein LKW durch die Mittelleitplanke gefahren. Zurzeit jeweils 2 km #Stau. #Autobahnsperrung /ps. https://t.co/ABgGVj4ztH — WDR Verkehrsstudio (@WDR_Verkehr) October 6, 2020

Die A40 zwischen Dortmund und Essen wurde für die Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird komplett durch das Essener Stadtgebiet abgeleitet, so eine Polizeisprecherin. Der WDR sprach um 7.50 Uhr von 10 Kilometern Stau ab Dortmund-Lütgendortmund in Richtung Essen und 6 Kilometer Stau ab Gelsenkirchen-Süd in Richtung Dortmund.

+++ A40 komplett dicht: Fiat überschlägt sich – Autofahrer behindern Räumungsarbeiten +++

Die aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten sollen noch bis etwa 11 Uhr andauern. Unter anderem muss die beschädigte Betonschutzwand mithilfe eines Krans geborgen werden. (at)