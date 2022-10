A40 in NRW: Geisterfahrer verursacht Unfall – zwei Tote, Autobahn gesperrt

Auf der A40 in NRW kam es am Freitag (21. Oktober) in den frühen Morgenstunden zu einem schrecklichen Unfall. Ein Geisterfahrer ist in mindestens zwei Autos gekracht.

Bei dem Unfall sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die A40 wurde in NRW vollgesperrt.

A40 in NRW: Schrecklicher Unfall mit zwei Toten

Zugetragen hat sich der schlimme Crash in Höhe Bochum-Wattenscheid. Die Polizei bekam gegen 5 Uhr den Hinweis, dass sich ein Falschfahrer auf der A40 in Richtung Dortmund befinde. Kurze Zeit später passierte das Unglück und zwei Menschen wurden bei dem Unfall getötet.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Falschfahrer zwischen Bochum-Wattenscheid und Gelsenkirchen mit mindestens zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen. Der Falschfahrer ist zudem ins Schleudern geraten und über den mittleren Betonabweiser in den Gegenverkehr gelandet.

Auf der A40 ist ein Falschfahrer in entgegenkommende Autos gefahren. Zwei Menschen sind tot. Foto: Justin Brosch/

A40 voll gesperrt

„Sowohl der Falschfahrer als auch einer der getroffenen Autofahrer sind verstorben. Zudem gibt es einen weiteren Schwerverletzten“, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN. Die Frage, wieso der Fahrer in die falsche Richtung fuhr, ist nun Aufgabe der Ermittlungen.

Derzeit liegen viele zertrümmerte Autoteile auf der Fahrbahn. Für die Unfallaufnahme wurde die komplette A40 in Richtung Essen gesperrt. Bis mindestens 10 Uhr wird das wohl auch noch so bleiben. In der Gegenrichtung ist ein Fahrstreifen frei. Nach Angaben des Polizeisprechers komme es dort derzeit jedoch auch zu Stau aufgrund von Gaffern. Es wird empfohlen die A40 zu umfahren.