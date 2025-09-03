  1. DerWesten.de
Wichtiges Autobahnkreuz auf A40 bis 2028 gesperrt! Pendler entsetzt

Die wichtige A40 in NRW muss eine weitere krasse Baustelle verkraften – oder besser gesagt: Pendler müssen einmal mehr Geduld zeigen.

Der Irrsinn auf der A40 kennt kein Ende! Schon seit Ende August sind zwei wichtige Auffahrten von der A40 auf die A3 gesperrt, konkret geht es um die am Kreuz Kaiserberg. Die Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Richtung Köln ist sogar bis Ende 2028 dicht – mindestens.

„Schuld“ ist der Neubau des Bauwerks 4 im Kreuz Kaiserberg, das die A40 mit der A3 in beide Richtungen verbindet. Um den Übergang zu schaffen, entstehen jetzt provisorische Rampen. Der Verkehr kann erst nach Fertigstellung des neuen Bauwerks dauerhaft fließen. Doch jetzt sorgt noch eine weitere Sperrung auf der A40 kurzfristig für Probleme.

Wichtiges Autobahnkreuz auf A40 bis 2028 gesperrt!

Denn am Mittwoch (3. September) sperrt die Autobahn für Grünschnittarbeiten laut „Autobahn GmbH“ ein Teilstück. Konkret geht es um die Verbindungen der Anschlussstelle Bochum-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund. Sie bleibt bis 15 Uhr dicht. Autofahrer sollten auf umliegende Anschlussstellen ausweichen.

Pendler und Urlauber sind ohnehin schon durch die NRW-Autobahnen geplagt. Wer regelmäßig Richtung Köln unterwegs ist, muss wegen der „alten“ Sperrung monatelang Umwege und Staus in Kauf nehmen.

Logisch, denn das Kreuz Kaiserberg ist ein zentraler Knotenpunkt im Ruhrgebiet. Autofahrer können über die A59 in Richtung Düsseldorf und die A524 in Richtung Essen ausweichen. Doch ob das ernsthaft für Abhilfe schaffen wird? Abwarten!

