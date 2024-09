A40 und A52 im Ruhrgebiet lange gesperrt – Pendler drehen durch

Pendler im Ruhrgebiet brauchen mal wieder starke Nerven. Denn gleich zwei wichtige Verkehrsadern müssen wegen Bauarbeiten gesperrt werden.

Betroffen ist zum einen die A40 zwischen den Anschlussstellen Essen-Zentrum und Gelsenkirchen Süd. Die Autobahn erhält in diesem Abschnitt in Fahrtrichtung Dortmund sogenannten Flüsterasphalt. Zum anderen wird auch zeitgleich die A52 im Ruhrgebiet gesperrt, weshalb viele Pendler lange Staus befürchten.

A40 und A52 im Ruhrgebiet gesperrt

Es dauert über eine Woche, um die 95.000 Quadratmeter der A40 zwischen Essen und Gelsenkirchen mit dem offenporigen Asphalt auszustatten, der die Lärmbelästigung deutlich vermindern soll. Für die drei Millionen Euro teure Maßnahme hat die Autobahn GmbH die Woche vom 16. Oktober bis zum 24. Oktober ausgewählt. Die Autobahn im Ruhrgebiet wird dann in der Nacht (o Uhr) zum 17. Oktober bis zum 24. Oktober (23.30 Uhr) gesperrt.

Folgende Anschlussstellen der A40 sind im Zeitraum der Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt:

Essen-Zentrum-West

Essen-Zentrum-Ost

Essen-Huttrop

Essen-Frillendorf

Essen-Kray

Gelsenkirchen-Süd

Eine Umleitung wird ausgeschildert sein und führt schon ab dem Kreuz Kaiserberg über die A3. Auch die Gegenrichtung soll saniert werden. Die Maßnahme ist allerdings erst für nächstes Jahr geplant.

Bleibt es bei den Sperrungen?

In der gleichen Oktoberwoche ist allerdings schon die A52 zwischen Essen-Bergerhausen und dem Autobahndreieck Essen-Ost in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt – auch hier wegen Erneuerungsarbeiten. Eine Umleitung ist hier ab Essen-Bergerhausen ausgeschildert. So lautet zumindest der Plan. Doch eine gewisse Restunsicherheit besteht noch.

Denn es handelt sich nach Angaben der Autobahn GmbH um witterungsempfindliche Arbeiten. Bei starkem Regenwetter sollen die Maßnahmen deshalb auf das Frühjahr 2025 verschoben werden.