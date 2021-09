A40: Schwertransporter blockiert Fahrbahn! Achtung, Sperrung im Revier

Ein vorübergehend gestoppter Schwertransporter sorgt auf der A43 und A40 für Behinderungen. Die Sperrung wird noch viele Stunden andauern.

Wer am Samstag auf der A40 oder der A43 unterwegs ist, sollte seine Route noch einmal checken, besonders, wenn er von Münster nach Essen fahren wollte, denn es gibt eine Sperrung!

A40: Schwertransporter gestoppt! Achtung, Sperrung im Revier

Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN berichtet, musste ein Schwertransporter in der Überleitung der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A40 in Fahrtrichtung Essen zum Stillstand gebracht werden. Aufgrund seiner mächtigen Ausdehnung und der langsamen Geschwindigkeit, in der sich der Schwertransporter bewegte, sei er mit Einsetzen der Helligkeit und dem zunehmendem Verkehr immer mehr zur Behinderung geworden.

Die Zuständigen trafen daher bewusst die Entscheidung, das Gefährt in der Schleife der A43 auf die A40 abzustellen. Dies führt zwar zu einer Sperrung des Bereichs, verhindere jedoch potentielle größere Störungen. Das Problem: Der Transporter ist so groß, dass die Leitplanken abgebaut werden müssen, damit er sich vorwärts bewegen kann. Im Anschluss müssen diese natürlich wieder montiert werden, damit der nachfolgende Verkehr sicher fahren kann. Eine prekäre Situation also.

Das ist die Bundesautobahn A40:

verläuft fast genau in West-Ost-Richtung von der niederländischen Grenze bei Straelen über den linken Niederrhein durch die Ruhrgebiets-Städte Moers, Duisburg, Mülheim a.d. Ruhr, Essen, Bochum bis nach Dortmund

gehört mit mehr als 100.000 Autos täglich bundesweit zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Strecke zwischen Essen und Dortmund ist die mit den meisten Staukilometern in ganz Deutschland

ist 95,4 Kilometer lang

die heute bekannte Strecke wurde 1992 aus der A430 und Teile der A2 gebildet

XXL-Schwertransporter sorgt auf A40 und A43 für Verstopfung

Dass der Schwertransporter nun in der Schleife der Überleitung der A43 auf die A40 abgestellt wurde, hat hat eine Sperrung zur Folge, die voraussichtlich bis heute Abend um 22 Uhr oder 23 Uhr andauern soll, heißt es weiter. Erst dann wollte man den Schwertransport fortsetzen. Da die Autobahn nachts nicht besonders stark befahren ist, sollte das „Schneckentempo“ des XXL-Gefährts dann nicht mehr zu großen Problemen führen.

Die Polizei bittet, den Bereich großräumig zu umfahren.

Wir halten dich auf dem Laufenden und berichten, sobald die Sperrung aufgehoben ist.

