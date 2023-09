A40 und A43 im Ruhrgebiet: Sperrung zum Herbstferienbeginn – für Autofahrer droht Ungemach

Nur noch eine Woche – dann haben NRW’s Schulkinder wieder frei. Die Herbstferien stehen vor der Tür! Für viele Familien Grund genug, nochmal einen Kurzurlaub einzulegen und sich mit Kindern, Hund und Auto nochmal für ein paar Tage einen anderen Wind um die Nase wehen zu lassen.

Im Ruhrgebiet führt da wohl für viele kein Weg an den Autobahnen A40 und A43 vorbei. Doch ausgerechnet hier droht jetzt großes Unheil. Denn ausgerechnet zum Ferienstart soll hier jetzt ein Verbindungsstück beider Autobahnen gesperrt werden. Was du für deine Reise über die A40 und A43 ab Montag (25. September) jetzt wissen musst:

A40 und A43: Reisepläne von Sperrung durchkreuzt?

Betroffen sind laut „Autobahn Westfalen“ ab Montagmorgen zum einen Pendler, die von der A43 Richtung Wuppertal auf die A40 in Fahrtrichtung Essen wechseln wollen. Denn die Ausfahrt im Kreuz Bochum/Witten muss für mehrere Tage gesperrt werden. Bis einschließlich Freitag, 25. September, brauchen Autofahrer hier einen Plan B und müssen einen Umweg in Kauf nehmen, um in Richtung Essen weiter zu fahren.

Zum anderen sind die Verbindungen von der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A40 Richtung Essen sowie von der A40 Richtung Essen auf die A43 Richtung Wuppertal von der Sperrung betroffen. In der Zeit von Mittwoch (4. Oktober) ab 5 Uhr bis Freitag (6. Oktober) um 18 Uhr bleibt das Autobahnkreuz auch hier gesperrt.

Der Grund: Auf der A43 soll in naher Zukunft die neue Autobahnbrücke entstehen. Im genannten Zeitraum sollen hier weitere Vorbereitungen für den Neubau gemacht werden. Vielen Reisenden dürfte das zum Herbstferienbeginn nicht in den Kram passen. Diese starten offiziell am 4. Oktober und dauern bis zum 15. Oktober an. Aber aufgrund des Feiertags haben Schulkinder schon ab diesen Freitag frei.

So kommst du trotzdem ans Ziel

Eine gute Nachricht gibt es immerhin: Die Sperrung soll von Montag bis Freitag nicht den ganzen Tag andauern. Von Montag (25. September) bis Donnerstag (28. September) bleibt das Kreuz Bochum/Witten lediglich von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Am Freitag aufgrund des Ferienbeginns sogar nur verkürzt von 9 bis 12 Uhr. Dennoch dürften Pendler und Reisende infolge mit einigen Staus zu rechnen haben. Sie sollten also viel Geduld mitbringen.

Wer sich zumindest etwas Stress auf der A40 und A43 ersparen will, der sollte eine alternative Route nehmen. Ab dem Kreuz Bochum/Witten werden Autofahrer auf die A448 abgeleitet. Alternativ kann auch ab der Ausfahrt Bochum-Gerthe abgefahren werden. Die Umleitung für den Verkehr Richtung Wuppertal führt über die A40, A45 und A44 zurück zur A43 am Kreuz Bochum/Witten. Ruhrparkkunden werden Richtung Wuppertal innerstädtisch nach Bochum-Laer umgeleitet.