A40, A42 und A59 im Ruhrgebiet: Achtung Sperrung! DAS müssen Autofahrer wissen

Anfang Oktober droht Chaos auf den Autobahnen im Ruhrgebiet!

Von Freitag (30. September) bis Samstag (1. Oktober) wird bereits die A40 bei Duisburg wegen Reparaturarbeiten voll gesperrt (>>> DER WESTEN berichtete).

Doch das ist nicht die einzige Einschränkung auf der A40 in den nächsten Tagen – und auch die A42, die A59 und die A524 im Ruhrgebiet sind im Oktober von Sperrungen betroffen. Alle Infos bekommst du hier!

Reparaturen auf der A59 und A524 im Raum Duisburg

Ab dem 30. September (Freitag) ist im Raum Duisburg nicht nur die A40 zeitweise gesperrt. Die A59 und die A524 ereilt das gleiche Schicksal.

Von Freitag, 20 Uhr, bis Dienstag (4. Oktober), 5 Uhr, wird auf der A59 zwischen Duisburg-Großenbaum und Duisburg-Wanheimerort die Fahrbahn in Richtung Dinslaken erneuert. Der Streckenabschnitt kann daher in dieser Zeit nicht genutzt werden.

Die A524 ist in Richung Breitscheid zwischen dem Kreuz Duisburg-Süd und Lintorf schon jetzt nur einstreifig befahrbar. Das wird auch bis zum Freitag (14. Oktober, 20 Uhr) so bleiben. An dem darauffolgenden Wochenende wird sie jedoch bis Montag (17. Oktober, 5 Uhr) voll gesperrt – die Tragschicht soll dort erneuert werden.

Bauarbeiten auf der A40 und A42 in Essen

Auch im Raum Essen kommt es zu Einschränkungen auf den Autobahnen. Von Freitag (30 September, 20 Uhr) bis Montag (3. Oktober, 20 Uhr) muss die Fahrbahn auf der A42 zwischen dem Kreuz Essen-Nord und Gelsenkirchen-Heßler instand gesetzt werden. Deshalb steht an diesen vier Tagen in Richtung Dortmund nur ein Fahrstreifen zu Verfügung.

Mehr News aus dem Revier:

Zudem steht im Oktober die turnusmäßige Wartung des Ruhrschnellwegtunnels an – von Montagnacht (10. Oktober) bis Donnerstagnacht (13.10). In diesem Zeitraum kann es auf der A40 zwischen den Anschlussstellen Essen-Zentrum und Essen-Holsterhausen zwischen 21 und 5 Uhr zu wechselnden Sperrungen kommen.