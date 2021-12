A40/A42/A43: Pendler, aufgepasst! Teile der Autobahnen werden gesperrt

Wer auf der A40 fährt, sieht an den Brücken schöne Ruhri-Sprüche.

Du bist als Pendler in NRW regelmäßig auf der A40, A42 oder der A43 unterwegs? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Es gibt wichtige Informationen zu Sperrungen der drei Autobahnen!

Der Verkehr auf der A40, A42 und A43 könnte sich in den nächsten Tagen eventuell stauen. Die Autobahnen werden nämlich wegen „Gehölzpflege“ nur eingeschränkt befahrbar sein.

Am Wochenende gibt es auf der A40/A42/A43 Einschränkungen für Pendler (Symbolfoto). Foto: imago / xblickwinkelS.xZiesex

A40/A42/A43: Staugefahr am Wochenende

Die Autobahn Westfalen schneidet Bäume und Sträucher auf der A42. Außerdem wird Grünschnitt im Kreuz Bochum gehäckselt. Deswegen kommt es in den nächsten Tagen zu Verkehrseinschränkungen an den wichtigen Autobahnen A40, A42 und A43.

Schon am Freitag (3. Dezember) wurden von 8 bis 17 Uhr zeitweise Verbindungsfahrbahnen im Kreuz Bochum gesperrt. So sollten die Häckselarbeiten ermöglicht werden.

Das ist die A40:

Gesamtlänge von 95,4 Kilometern

eine der Autobahn mit dem höchsten Verkehrsaufkommen – bis zu 100.000 Fahrzeuge am Tag

der Abschnitt der früheren A430 im Ruhrgebiet nennt man auch Ruhrschnellweg

Planungen für den Bau des Ruhrschnellwegs begannen schon 1926

A40/A42/A43: „Gehölzpflege“ ist Grund für die Sperrungen

Und auch am Samstag (4. Dezember) und am Sonntag (5. Dezember) wird die Auffahrt der Anschlussstelle Bottrop-Süd auf der A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort für Gehölzpflegearbeiten von 8 bis 17 Uhr gesperrt.

Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Oberhausen-Neue-Mitte. Doch das ist noch nicht alles: Im selben Zeitraum wird auch noch die Abfahrt Bottrop-Süd in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Hier führen die Umleitungen über das Kreuz Essen-Nord.

Auf der A40 haben Beamte einen dicken Fang gemacht! Was hinter der Geschichte steckt, liest du hier. (cf)