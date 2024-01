A4 in NRW: Tanklaster-Unglück ++ Langer Stau ++ DAS darfst du auf keinen Fall tun

Schwerer Unfall auf der A4 in NRW am Donnerstagmorgen. Nach Angaben der Polizei Köln hat es einen Unfall auf der Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Eifeltor in Köln gegeben.

Weil bei dem Unglück in Fahrtrichtung Heerlen ein Tanklaster involviert ist, spricht die Polizei eine dringende Warnung aus. Autofahrer werden eindringlich gebeten, keine brennenden Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen – zum Beispiel Zigaretten. Möglicherweise ausgelaufener Treibstoff könnte Feuer fangen und zu einer Explosion führen.

A4 in NRW: Bundeswehr-Tanklaster verunglückt

Ein Sprecher der Polizei Köln teilte auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass es sich um einen Tankwagen der Bundeswehr handelte, der aus bisher ungeklärter Ursache verunglückt war. Der Laster sei in die Mittelschutzplanke gerauscht und kam dann auf der linken Fahrstreifen zum Stehen. Dabei zog sich der Fahrer ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Am Vormittag sei zunächst noch kein Treibstoff ausgelaufen. Die Warnung sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so der Polizei-Sprecher.

Mehr Aktuelles: AfD-Beben! Essener Unternehmen Pottsalat zieht drastische Konsequenzen

Der Verkehr wurde über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle umgeleitet. Hinter der Unfallstelle staute es sich zwischen Köln-Gremberg und dem Kreuz Köln-West gegen 9 Uhr auf rund zehn Kilometern. Das Geschehen beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Fahrtrichtung Heerlen.

Unfallkette auf A4 in NRW

So kam es nach Angaben des Polizeisprechers auch noch zu einem Unfall auf der Gegenfahrbahn. Hier rauschten vier Fahrzeuge ineinander. Die Polizei spricht von einem Leichtverletzten.

Mehr Themen:

Auch hier wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Allerdings waren in der Gegenrichtung zwei Spuren befahrbar. Dementsprechend hielt sich das Stau-Aufkommen hier in Grenzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen.

Wir berichten weiter.