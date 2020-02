A4: Horror-Unfall! Ersthelfer mit dramatischer Rettungsaktion für Kind (8)

Auf der A4 kam es am Samstagnachmittag zu einem dramatischen Unfall. (Symbolbild)

Düren. Horror-Unfall auf der A4 bei Düren!

Am Samstagnachmittag ist es auf der A4 zu einem dramatischen Unfall gekommen! Dabei ist ein Achtjähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde noch an der Unfallstelle von Ersthelfern reanimiert. Ein Hubschrauber brachte den Jungen im Anschluss in eine Klinik.

Auch seine Mutter und sein sechsjähriger Bruder wurden verletzt.

A4: Tragischer Unfall auf Seitenstreifen

Gegen 14.15 Uhr fuhr eine Mutter mit ihren beiden Söhnen im Alter von sechs und acht Jahren gerade auf der A4 in Richtung Aachen. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Merzenich hielt sie dann auf dem Standstreifen auf der A4.

Als sie gerade mit ihrem sechsjährigen Sohn ausgestiegen war, kam es zu dem schrecklichen Unfall: Ein 36-jähriger Sprinter-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn auf den Standstreifen ab und krachte in das Heck des dort abgestellten BMW. Dabei wurde der Achtjährige auf der Rückbank lebensgefährlich verletzt.

Ersthelfer am Unfallort griffen sofort beherzt ein und retteten dem Jungen so wohlmöglich das Leben. Sie holten das Kind aus dem Fahrzeug und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Dramatische Minuten vergingen bis zum Eintreffen der Sanitäter und des Notarztes!

Hubschrauber bringt lebensgefährlichen Jungen in Klinik

Mit einem Hubschrauber wurde der Junge in eine Klinik geflogen. Seine Mutter und sein Bruder wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten blieb die A4 in Richtung Aachen für mehrere Stunden komplett gesperrt. Erst am späten Nachmittag wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Wenn du am Samstag gegen 14.15 auf der A4 im Bereich Düren etwas beobachtet hast, melde dich doch bitte telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei. (dav)