A4 bei Köln: „Polizisten“ kontrollieren Autofahrer – dann folgt die üble Überraschung

Köln. Auf der A4 bei Köln trieben falsche Polizisten ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, stoppten zwei Männer in der Nacht zu Donnerstag am Autobahndreieck Heumar an der A4 einen Mann.

Der Fahrer (35) war mit englischen Kennzeichen unterwegs, als er in eine Kontrolle geriet. Zwei Unbekannte, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, stoppten ihn auf dem Seitenstreifen der A4 in Richtung Olpe.

A4: Diebe erbeuten mehrere Tausend Pfund

Der Beifahrer der vermeintlichen Polizeistreife stieg aus und ging zu dem 35-Jährigen. Sein Komplize blieb im Auto sitzen. Bei der angeblichen Kontrolle riss der Täter dem Mann Bargeld aus dem Portmonnaie.

Er lief zu dem Fluchtauto, einem schwarzen Ford Fiesta, zurück. Beide machten sich aus dem Staub. Sie klauten dem 35-Jährigen mehrere Tausend britische Pfund.

Zeugen, die den falschen Polizisten ebenfalls an der A4 sahen, gaben eine Täterbeschreibung ab.

So sieht der Beifahrer aus:

Sportliche Figur

Etwa 25-30 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Er trug eine blaue Jeans, weißes T-Shirt mit rot-blauen Streifen am Ärmel, schwarze Weste, Basecap auf dem Kopf

Eine Beschreibung des Fahrers gibt es nicht.

Kannst du helfen? Warst du auch auf der A4 unterwegs und hast etwas beobachtet? Dann melde dich beim Kriminalkommissariat der Polizei Köln unter Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ldi)

