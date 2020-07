A31: Heftige Massenkarambolage auf der Autobahn ++ Person im Auto eingeklemmt ++ Vollsperrung bis in den Abend

Heftige Massenkarambolage auf der A31!

Gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen das Unglück. Vier Autos und zwei Lkw waren zwischen den Anschlussstellen Gladbeck und Bottrop daran beteiligt. Wie es zu dem schlimmen Unfall kam, ist aktuell noch unklar.

A31 voll gesperrt: Laster umgekippt

Ein Laster kippte dabei um und liegt auf der Seite. Bilder zeigen, dass er ein Sand-Kiesgemisch verloren hat und einen Pkw förmlich unter sich begraben hat.

Die A31 ist seit den Mittagsstunden vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Nacht andauern, schätzen Polizei und Feuerwehr.

Verkehr wird abgeleitet

Der Verkehr wird an der Anschlusstelle Gladbeck abgeleitet. In Bottrop-Kirchhellen und Gladback kam es in der Folge zu Stau und Verkehrsbehinderungen.





Person im Auto eingeklemmt, insgesamt zehn Verletzte

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. In einem Auto war eine Person eingeklemmt, die geborgen werden musste. Insgesamt gab es zehn verletzte Personen, eine davon ist lebensbedrohlich verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern nach wie vor an. (ms)