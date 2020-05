A30: Frau (44) stirbt – widerlich, wie ein Mann aus NRW reagiert

Osnabrück. Am 28. April kam es auf der A30 bei Osnabrück zu einem tragischen Unfall. Eine Frau (44) wurde aus ihrem Auto befreit und an der Unfallstelle an der A30 reanimiert.

Trotz der sofortigen Hilfe starb die 44-Jährige später im Krankenhaus an ihren tödlichen Verletzungen.

Was ein Zeuge des Unfalls während der Rettung machte, ist einfach nur widerlich. Ein 32-Jähriger aus dem Kreis Recklinghausen war Beifahrer in einem Auto. Während die Frau aus ihrem Wagen gezogen wurde, zückte der Mann sein Smartphone und filme die Rettungsmaßnahmen.

A30-Gaffer wird von Polizei gesucht

Als Ersthelfer ihn darauf ansprachen, fing er an sie zu beleidigen. Die Polizei Recklinghausen half den Beamten aus Osnabrück, um den Gaffer zu finden.

Das Video wurde durch die Polizei unwiderruflich gelöscht. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und Beleidigung verantworten müssen. (ldi)