A3 in NRW muss voll gesperrt werden – auch Pendler auf der A42 und A57 werden hellhörig

Am Niederrhein wird kräftig gebaut: Fünf alte Brücken bei Emmerich müssen weg! Sie stammen aus den 1960er Jahren und sind längst nicht mehr fit für die heutigen Verkehrslasten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Januar 2027. Jetzt steht die nächste Großbaustelle bevor, und die hat für Autofahrer ganz konkrete Auswirkungen.

Von Freitag, 7. November, ab 20 Uhr bis Montag, 10. November, um 5 Uhr wird die A3 bei Emmerich in beide Richtungen voll gesperrt. Grund ist der Abriss und Neubau von zwei weiteren Brücken, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Dafür müssen Fertigteile aufgelegt werden – das geht nur unter Vollsperrung! Der Verkehr wird währenddessen weiträumig über die A42 und A57 umgeleitet.

Die Autobahn GmbH bittet alle Betroffenen um Verständnis und plant die Umleitungen so effektiv wie möglich. Vor allem Pendler und Transportunternehmen sollten sich frühzeitig eine alternative Route suchen. Seid also vorbereitet – besonders auf der A42 könnte es voll werden.

Die Arbeiten sind Teil eines großen Infrastrukturprojekts. Bis 2027 verschwinden die fünf maroden Spannbetonbauwerke rund um Emmerich komplett. Teile der Brücken sind schlicht am Ende ihrer Lebensdauer, und die Belastung durch den Verkehr hat seit dem Bau stark zugenommen. Das bedeutet viel Arbeit für die Bauunternehmen und Umwege für viele von euch.

Wer nicht unbedingt auf die A3 muss, sollte die Region an dem November-Wochenende besser meiden. Die Autobahn GmbH setzt auf die Alternativen A42 und A57, jedoch sollte man ausreichend Zeit einplanen. Während der Sperrung wird der Verkehr weiträumig umgeleitet, damit die Bauarbeiten zügig vorangehen.

Packt am besten euer Navi aus, sucht euch die besten Ausweichstrecken und bleibt gelassen. Die Bauarbeiten sind notwendig, damit die Reparaturarbeiten nicht überraschend zu größeren Problemen führen. Also: Lieber jetzt Umwege fahren als später im Stau oder auf unsicheren Brücken stehen.