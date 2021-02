A3: Schwerer Unfall bei Köln! Golf-Fahrer überschlägt sich mehrmals – Lebensgefahr!

Schwerer Unfall auf A3 bei Köln!

Am Mittwochabend ist ein Golf-Fahrer kurz vor dem Autobahndreieck Heumar schwer verunglückt. Er überschlug sich mit seinem Auto mehrfach und schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 62-Jährige gegen 16.30 Uhr einen Lkw auf der A3 überholt haben und anschließend mit seinem Golf ins Schleudern geraten sein. Das teilte die Polizei am Mittwochabend in einer Polizeimeldung mit.

Zeugenaussagen zufolge soll der Wagen zunächst nach rechts in die Leitplanke gefahren und dann gegen die Betonschrammwand geschleudert worden sein. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Golf mehrfach und streifte dabei einen weißen Sprinter. Nach einigen Metern kam der Golf auf dem Dach zum Stehen.

Der 62-Jährige wurde schließlich lebensgefährlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn daraufhin und brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Fahrer eines Lkws brachten Rettungskräfte mit dem Verdacht auf Schock ebenfalls in ein Krankenhaus.

Polizei sperrt A3

A3: Die Polizei sperrte die Autobahn. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Thomas Frey

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Fahrtrichtung Frankfurt bis auf weiteres. Der Verkehr staute sich bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum. Der WDR meldete acht Kilometer Stau. (nk)