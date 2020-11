A3: Polizei stoppt Holländer auf der dem Weg nach Deutschland – als sie in seinen Wagen schauen, trauen sie ihren Augen nicht

Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei auf der A3 einige Autos.

Als sie in den Wagen eines Holländers schauten, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Dieser war auf der A3 in Richtung Deutschland unterwegs gewesen.

A3: Polizei stoppt Holländer auf der dem Weg nach Deutschland

Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin berichtet, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (niederländisch königliche Marechaussee und Bundespolizei) im Rahmen der verstärkten Grenzüberwachungsmaßnahmen auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Millingen bei Rees einen 56-jährigen Niederländer.

Dieser war in einem in Köln zugelassenen VW Golf unterwegs. Gegenüber der Polizei sagte der Niederländer, dass er auf dem Weg zu einem Freund in Wuppertal sei. Als die Beamten im Rahmen der Kontrolle Unregelmäßigkeiten in der Mittelkonsole und der Mittelarmlehne des Fahrzeugs entdeckten, wurden sie stutzig.

A3: Polizei findet DAS in einem VW Golf

Sie entfernten eine Kunststoffeinlage und fanden eine nachträglich eingebaute Öffnung. Diese führte zu einem Versteck in der Fahrzeugbodengruppe.

In dem Versteck fand die Polizei zehn verschlossene Konservendosen, die mit unterschiedlichen Lebensmitteln gefüllt waren. Nach der Öffnung der Konserven kamen aber auch noch Drogen zum Vorschein.

A3: Niederländer versuchte Drogen nach Deutschland zu schmuggeln

Insgesamt enthielten die Dosen 5250 Gramm Kokain. Dieses wurde von der Polizei sichergestellt. Nach dem Abschluss der Maßnahmen hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen.

A3: In einem Versteck wurden die Ermittler fündig. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Für den Niederländer endete die fahrt auf dem Rastplatz Millingen auf der A3. Er wurde erst festgenommen und befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf etwa 365.000 Euro. (gb)