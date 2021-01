A3 in NRW: Skoda-Fahrer fährt Polizisten um ++ Hubschrauber jagt Verdächtigen ++ Sein Alter macht sprachlos

Solingen. Wilde Verfolgungsjagd auf der A3 in NRW am Dienstagabend.

Nach Informationen von DER WESTEN wollte eine Zivilstreife der Polizei auf der Autobahn-Raststätte Ohligser Heide gegen 20.59 Uhr einen Skoda kontrollieren. Doch die Situation auf der A3 in NRW geriet völlig aus dem Ruder.

A3 in NRW: Skoda-Fahrer fährt Polizisten an – danach kracht es erneut

Denn statt sich den Beamten zu stellen, trat der Skoda-Fahrer auf sein Gaspedal. Bei seiner Flucht von der Raststätte fuhr er einen Polizisten an!

Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf. Kurz vor der Anschlussstelle Solingen / Langenfeld konnte die Zivilstreife den Skoda stellen. Doch es kam zur Kollision, an deren Ende das schwarze Fluchtfahrzeug an die Mittelleitplanke gedrängt wurde.

Daraufhin setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort.

Mann flüchtet von der A3 in NRW – Hubschrauber-Einsatz!

Der Verdächtige rannte in ein Waldstück am Rande der A3 in NRW. Die Beamten forderten Verstärkung an. Die Polizei jagte den Flüchtenden nun mit einem Polizei-Hubschrauber und einem Spürhund.

Die Polizei setzte bei der Fahndung nach dem Mann einen Hubschrauber ein. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf mit, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Jugendlichen (16) handelt. Ob der 16-Jährige mittlerweile gefasst ist, konnte der Beamte nicht bestätigen. Auch zu den Details der Flucht machte der Polizeisprecher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben.

Die Beamten der Polizei Wuppertal und Duisburg hätten die Ermittlungen übernommen.

Nach Informationen unserer Redaktion fanden die Beamten im Fluchtauto Drogen und geklaute Kennzeichen.

Polizist verletzt – A3 in NRW gesperrt

Der angefahrene Polizist wurde von einem Rettungsdienst behandelt. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch unklar.

Für den Einsatz musste die Autobahn in dem Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dahinter bildete sich ein Stau. Später konnte die A3 in NRW wieder freigegeben werden. (ak)