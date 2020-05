Auf der A3 in NRW machte die Polizei einen dicken Fang. (Symbolbild)

A3/NRW: Polizisten stoppen Wagen – sie ahnen nicht, was sie darin finden

Auf der A3 in NRW hat die Düsseldorfer Autobahnpolizei am Montag einen Fang gemacht, den sie so schnell nicht vergessen werden.

Die Beamten haben einen Wagen aus Köln auf der A3 in NRW gestoppt, nachdem dieser über die A52 aus Roermond nach Deutschland eingereist war.

Polizisten finden in Auto auf A3 kiloweise Kokain

In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte ein Versteck, aus dem sie etwa 3,5 Kilogramm Kokain ans Tageslicht beförderten.

Diese Päckchen stellten die Beamten sicher. Foto: Polizei Düsseldorf

Den Fahrer, einen einschlägig bekannten 46-jährigen Kölner, nahmen die Beamten fest.

Mann sitzt in Untersuchungshaft

Der Mann wurde am Montag einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen dauern an. (fb)