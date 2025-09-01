Umgekippter LKW blockiert A3 in NRW! Pendler bis zum Nachmittag im Chaos

Ein Lastwagen-Unfall hat am frühen Morgen auf der A3 in NRW bei Bad Honnef zu einem vollständigen Stillstand geführt. Richtung Köln wurde die wichtige Autobahn komplett gesperrt, Richtung Frankfurt kam es ebenfalls zu Einschränkungen.

Der Lastwagen blockiert die Fahrbahn, ausgelaufener Diesel verkompliziert die Bergung erheblich. Zurzeit (Stand Uhr) staut es sich bereits auf mehreren Kilometern auf der A3 in NRW.

Massive Behinderungen auf der A3 in NRW

Der Lkw, beladen mit Elektrogeräten, kippte in Fahrtrichtung Norden um. Warum war zunächst unklar, so die Polizei. Da die Anschlussstelle Siebengebirge wegen Bauarbeiten gesperrt ist, kommen Pendler erst über die A560 wieder auf die Autobahn.

Die komplizierte Bergung auf der A3 in NRW sorgt für erhebliches Chaos. Der ausgelaufene Diesel macht den Einsatz besonders aufwendig. Aktuell bleibt unklar, wie lange die Sperrung dauern wird. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sich die Situation frühestens am Nachmittag entspannen könnte.

Die A3 in NRW bleibt eine Geduldsprobe für Pendler. Alternative Strecken sind durch andere Baustellen wie in Siebengebirge ebenfalls stark belastet. Verkehrsteilnehmer Richtung Köln und Frankfurt sollten mehr Zeit einplanen. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der entstandene Stau erstreckt sich mittlerweile über neun Kilometer (Stand 11 Uhr). (mit dpa)

