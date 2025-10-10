Junger Lkw-Fahrer bei A3-Unfall in NRW schwer verletzt ++ Hubschrauber-Einsatz ++ 11 Kilometer Stau

Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A3 bei Erkrath sorgt für Aufsehen: Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer krachte ungebremst ins Stauende.

Die Polizei in NRW hebt die Bedeutung des Sicherheitsgurts hervor, der hier wohl Schlimmeres verhinderte.

Schwerer Lkw-Unfall auf der A3 in NRW

Am Donnerstagvormittag (9. Oktober) kam es auf der A3 bei Erkrath in NRW zu einem schweren Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer krachte aus ungeklärter Ursache ungebremst in einen weiteren Lkw am Stauende. Bei dem Aufprall wurde der Kipplasterfahrer so schwer verletzt, dass Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Glücklicherweise wurde niemand sonst verletzt. Die Polizei sperrte die A3 in Fahrtrichtung Köln zeitweise vollständig. Der Verkehr staute sich auf bis zu elf Kilometer zurück, was zu erheblichen Beeinträchtigungen führte.

NRW: Sicherheitsgurt verhindert Schlimmeres

Während der Unfallaufnahme entdeckten Polizisten eine Quittung über ein Verwarngeld im Führerhaus des Lkw. Der Fahrer hatte kurz zuvor eine Strafe erhalten, weil er keinen Sicherheitsgurt trug. Zum Unfallzeitpunkt hatte er ihn angelegt – das könnte laut Polizei Schlimmeres verhindert haben.

Polizeisprecher betonten laut der offiziellen Pressemeldung: „Nutzen Sie in jedem Fall und zu jeder Zeit einen Sicherheitsgurt im Fahrzeug. Hierdurch können schwerwiegende Verletzungen im Falle eines Verkehrsunfalls verhindert werden. Der Gurt kann ein Lebensretter sein!“ Dieser Fall in NRW zeigt erneut die Wichtigkeit des Sicherheitsgurts.

Die Unfallstelle führte nicht nur zu einem kilometerlangen Stau, sondern verlangte Einsatzkräften Höchstleistung ab. Auch wenn der genaue Unfallhergang noch unklar ist, unterstreicht der Vorfall in NRW die Bedeutung von Aufmerksamkeit und Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr – und er erinnert daran, dass der Sicherheitsgurt oft Leben rettet.