Geisterfahrer rast auf A3 Richtung Oberhausen ++ 1 Toter ++ Mehrere Verletzte

Dramatischer Unfall am Montagabend (20. Oktober) auf der A3 in NRW. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer in der Dunkelheit auf der Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen in den Gegenverkehr gefahren.

Vor dem Parkplatz Stinderhof bei Erkrath passierte es. Zwei Autos konnten dem Geisterfahrer auf der A3 nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß – mit verheerenden Folgen. Für den 85-jährigen Falschfahrer sollte jede Hilfe zu spät kommen. Drei weitere Menschen erlitten nach offiziellen Angaben schwere Verletzungen.

Tödliches Unglück auf A3 in NRW

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen am Montagabend ein schreckliches Bild. Das Trümmerfeld erstreckte sich über alle Fahrspuren der A3 in NRW. Von den drei verunglückten Autos war nicht mehr als ein Wrack übrig.

Die Feuerwehr Erkrath begann sofort damit, die Unfallopfer aus den schwer beschädigten Unfallwagen zu retten. Den Geisterfahrer konnten die Einsatzkräfte jedoch nur noch tot aus seinem Fahrzeug ziehen.

Für den Geisterfahrer auf der A3 in NRW sollte jede Hilfe zu spät kommen. Foto: Patrick Schüller

A3 in NRW stundenlang gesperrt

Die Rettungskräfte bauten eine Sichtschutzwand auf, um die Bergungsarbeiten vor Blicken aus dem Gegenverkehr der A3 zu schützen. Für die Rettungsarbeiten sowie die umfangreiche Unfallaufnahme musste die A3 Richtung Oberhausen über Stunden gesperrt werden. Um das Unglück zu rekonstruieren, rückte ein Spezialteam der Polizei Düsseldorf an.

Mittlerweile ist die Autobahn in NRW wieder für den Verkehr freigegeben. Die Hintergründe des Unglücks sind bislang allerdings noch völlig unklar. Nach Angaben des WDR soll der 85-Jährige bei Mettmann auf die Autobahn gefahren sein. Warum er in Gegenrichtung unterwegs war, ist bislang unbeantwortet.