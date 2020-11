A3 in Köln: Vor zehn Tagen ereignete sich auf der Autobahn ein tragischer Unfall. (Symbolbild)

A3 in Köln: Autofahrerin von Betonplatte erschlagen – jetzt kommt DAS heraus

Vor zehn Tagen war eine 66-Jährige Frau auf der A3 in Köln von einer herabstürzenden Betonplatte in ihrem Auto erschlagen worden. Bei der Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass die Platte fehlerhaft befestigt worden war. (>>> hier gehts lang)

Nun sind neue Details zu der Tragödie auf der A3 in Köln ans Nicht gekommen.

A3 in Köln: Autofahrerin von Betonplatte erschlagen

Seit dem Unfall auf der A3 in Köln suchen Sachverständige und die Polizei nach der genauen Ursache.

A3 in Köln: Es wurden neue Mängel festgestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / Manngold

Am Mittwoch teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit, dass weitere Mängel an Lärmschutzwänden entdeckt worden sind. An der Unfallstelle seien sieben Lärmschutzplatten nicht korrekt angebracht worden.

Dabei sei „offenbar aus Platzgründen bewusst mit geschweißten Winkeln improvisiert“ worden. Aufgefallen waren die weiteren Mängel bei einer Prüfung der Platten an der Unfallstelle.

A3 in Köln: Weitere Mängel an Betonplatten entdeckt

Außerdem gab der Landesbetrieb an, dass die improvisierte Konstruktion bereits 2008 im Abnahmeprotokoll für das Bauwerk als Mangel aufgeführt worden war.

Sie sei nur unter dem Vorbehalt eines statischen Nachweises abgenommen worden, der trotz mehrfacher Aufforderung nicht erbracht wurde. Die verantwortliche Baufirma sei mittlerweile Insolvent. (gb mit dpa)