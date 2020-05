A3 in NRW: Schwerer Unfall auf Autobahn – Hubschrauber im Einsatz

Dinslaken. Heftiger Unfall auf der A3 in NRW!

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autobahn bei Dinslaken ein schwerer Unfall ereignet. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Die A3 in NRW war im Anschluss an den Crash voll gesperrt.

A3 in NRW: Lkws und Autos krachen ineinander

Der Unfall auf der A3 ereignete sich gegen 16.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dinslaken-Nord und Hünxe in Fahrtrichtung Arnheim. Zwei Autos und ein Lkw waren in den Unfall verwickelt. Der Lastwagen und ein Auto hatten wegen Rotwild bremsen müssen, ein von hinten heranfahrendes Auto war dann in die beide Fahrzeuge hineingekracht.

Der Helikopter an der Einsatzstelle. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Rettungsdienst und Feuerwehr mussten insgesamt drei Personen versorgen. Zwei davon waren leicht, eine schwer verletzt.

Hubschrauber im Einsatz

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um den Beifahrer in einem der Pkw. Rettungswagen- und Hubschrauber brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die A3 in Fahrtrichtung Arnheim zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr komplett gesperrt. Nachdem zwischenzeitlich nur ein Fahrstreifen befahrbar war, ist die Strecke inzwischen wieder freigegeben. (dav)