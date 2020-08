A3 bei Köln: Falschfahrer verursacht Frontal-Crash – zwei Menschen tot

A3 bei Köln: Ein Falschfahrer verursachte am Samstagabend einen Frontal-Crash, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Köln. Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Köln!

Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr war ein VW Polo von der Raststätte Sülztal (rund 35 Kilometer südöstlich von Köln) wieder auf die A3 in Richtung Oberhausen aufgefahren – allerdings in die falsche Fahrtrichtung. Feuerwehr und Polizei wurden sofort alarmiert.

A3 bei Köln: Polizei versucht, Falschfahrer zu stopppen

Nur rund fünf Minuten später gelang es einer Streife der Autobahnpolizei, den Falschfahrer zu finden. Die Beamten waren auf der Fahrbahn der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs und schlossen parallel zu dem VW-Fahrer auf, der auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen in die Gegenrichtung unterwegs war.

Rettungswagen an der Unglücksstelle auf der A3. Foto: Ralf Klodt/dpa

Über die Mittelschutzplanke wollten die Polizisten Kontakt zu dem Falschfahrer aufnehmen – doch ihre Versuche blieben erfolglos. Bei dem Crash, zu dem es kurz vor 20 Uhr kam, konnten die Autobahnpolizisten nur noch schockiert zusehen.

Falschfahrer verursacht Frontal-Crash

Kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge krachte der VW frontal mit einem Mercedes Kombi zusammen. Die Wucht des Zusammenstoßes warf den falschfahrenden Polo über die Mittelschutzplanke auf die andere Fahrbahn, der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und verstarb.

Auch die Person in dem Mercedes kam bei dem Zusammenstoß ums Leben. Der Kombi, der in Richtung Oberhausen unterwegs war, brannte bei dem Unfall vollständig aus.

Für die Suche nach möglichen weiteren Unfallfahrzeugen entlang der vom Falschfahrer zurückgelegten Strecke war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (at)