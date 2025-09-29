A2 in NRW nach heftigem Lkw-Unfall gesperrt ++ 1 Toter, 1 Schwerverletzter

Am Montagmittag (29. September) kam es zu einem schrecklichen Unfall auf der A2 in Richtung Hannover. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug kurz vor der Anschlussstelle Gütersloh von der Fahrbahn ab und geriet nach rechts auf den dortigen Seitenstreifen.

Dort stieß er mit einem Absicherungsanhänger eines Subunternehmens der Autobahnmeisterei Oelde zusammen, der gerade von dieser Stelle entfernt werden sollte. Bei dem Unfall wurde der Mitarbeiter des Unternehmens tödlich verletzt, auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt. Die A2 ist seit dem Zusammenprall gegen 13.20 Uhr in Richtung A2 ab der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück komplett gesperrt.

Unfall auf der A2 in NRW endet tödlich für 36-Jährigen

Bei dem Zusammenstoß wurde der 36-Jährige rumänische Mitarbeiter (Wohnsitz in Cloppenburg) des Unternehmens von dem Lkw erfasst. Er erlitt dabei so schlimme Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Bei dem Lkw-Fahrer handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus Polen. Auch er wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in einem Gütersloher Krankenhaus untergebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die A2 in Richtung Hannover ab der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück komplett gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bielefeld ist vor Ort, um den Unfallhergang und die Ursache zu ermitteln.

Laut den Beamten der Autobahnpolizei Stukenbrock-Senne wird der Sachschaden auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Sperrung der Autobahn wird voraussichtlich bis in die Abend-/Nachtstunden noch andauern, so die Einschätzung der Polizei. Verkehrsteilnehmer sollten nach Möglichkeit einen anderen Weg suchen.