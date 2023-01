A2 in NRW: Heftiger Massen-Crash! Vier Fahrzeuge kollidieren – drei Verletzte

Massencrash auf der A2 in NRW! Am Dienstagnachmittag (17. Januar) hatte die Feuerwehr Bottrop alle Hände voll zu tun. Auf der Autobahn hatte es heftig gekracht. Mehrere Autos waren in die Massenkarambolage verwickelt.

Die alarmierten Einsatzkräfte hatten vor Ort allerdings mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. So erschwerte eine Baustelle den Rettungseinsatz auf der A2 in NRW. Doch glücklicherweise konnte allen Beteiligten geholfen werden.

A2 in NRW: Mehrere Fahrzeuge krachen ineinander

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hannover. So krachten zwei LKW sowie ein Kleinlaster und ein PKW ineinander. Von dem Unfall waren fünf Personen betroffen. Drei von ihnen wurden verletzt. Glücklicherweise war die Erstversorgung schnell gesichert. Ein Duisburger Feuerwehrmann war gerade auf dem Weg nach Hause und konnte den Opfern Erste Hilfe leisten.

Es folgte die Feuerwehr Bottrop, die auf der A2 in NRW allerdings ihre liebe Mühe hatte, bis zur Unfallstelle durchzukommen. Eine Baustelle mit Fahrbahnverengung und ohne Standstreifen stellten sich als problematisch heraus. Auch die Tatsache, dass LKW auf der linken Spur versucht hatten, zu überholen, behinderten das Vorwärtskommen der Einsatzkräfte.

So bildest du die Rettungsgasse richtig:

eine Spur: alle Autos fahren so weit wie möglich nach rechts

bei zwei Spuren fahren alle Autos auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts, auf der linken Spur so weit wie möglich nach links

bei drei Spuren: rechte und mittlere Spur fahren nach rechts, linke Spur fährt nach links

so entsteht zwischen mittlerer und linker Spur eine Gasse, diese sollte mindestens 2,50 Meter breit sein

Probleme für die Rettungskräfte

Daher entschied man sich dazu, die Einsatzkräfte entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn zu leiten, nachdem eine Vollsperrung eingerichtet war. So konnte man die Unfallstelle auf der A2 schneller erreichen.

Vor Ort sicherten sie dann die Einsatzstelle und halfen bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Eines der Unfallopfer begleitete der Notarzt in eine naheliegende Klinik. Auch die anderen Verletzten brachte man in umliegende Krankenhäuser.

Nach über einer Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz auf der A2 in NRW beenden und die Autobahn wieder freigeben. Der Unfall und der anschließende Einsatz sorgten für lange Staus.